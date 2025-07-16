«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму

Комплект выполнен в белом цвете с сиреневым узором в виде снежинки, вдохновленным дизайном культовой выездной формы команды 1992 года. Это уже третья отсылка к этому комплекту за последние 10 лет.
Отличительными деталями новой формы являются V-образный воротник, трусы сливового цвета, белые гетры, а также изображение дьявола, размещенное на месте традиционной эмблемы клуба.
Техническим спонсором команды выступает немецкая компания Adidas, а на груди у футболистов вновь появится логотип Snapdragon — бренда мобильных процессоров американской компании Qualcomm, который стал титульным спонсором манкунианцев в прошлом сезоне.
В новом комплекте «Манчестер Юнайтед» сыграет в рамках предсезонного турне по США, где у «красных дьяволов» запланированы товарищеские матчи с «Вест Хэмом» (26 июля), «Борнмутом» (30 июля) и «Эвертоном» (3 августа).
«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 17 августа домашним матчем против «Арсенала».