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«Реал» объявил об уходе Лукаса Васкеса после 18 лет в клубе

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Лукаса Васкеса.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Церемония чествования и прощания с 34-летним игроком пройдет в четверг, 17 июня, в тренировочном комплексе «Реал Мадрид Сити». На ней будет присутствовать президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Лукас Васкес — яркий представитель ценностей “Реала”, благодаря которым он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. В этой футболке Лукас Васкес символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, необходимые для успеха. Он — игрок, который заслужил любовь и признание всех болельщиков “Реала”. “Реал Мадрид” был и всегда будет его домом», — сказал Перес.

Васкес находился в системе «Реала» с 2007 года. В главной команде «сливочных» он дебютировал в сентябре 2015 года. С тех пор Васкес провел за «Реал» 402 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 73 голевые передачи.

В общей сложности Васкес завоевал с мадридским клубом 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре чемпионства в Ла Лиге.