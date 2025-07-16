«Реал» объявил об уходе Лукаса Васкеса после 18 лет в клубе

«Лукас Васкес — яркий представитель ценностей “Реала”, благодаря которым он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. В этой футболке Лукас Васкес символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, необходимые для успеха. Он — игрок, который заслужил любовь и признание всех болельщиков “Реала”. “Реал Мадрид” был и всегда будет его домом», — сказал Перес.