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Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа»

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом на 2 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Fred Lee/Getty Images

Леонид Слуцкий, возглавивший китайский «Шанхай Шеньхуа» в 2024-м, продлил контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба «Шанхай Шеньхуа».

Слуцкий плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и договорился продолжить сотрудничество. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделял один балл.

Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.