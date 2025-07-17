Мбаппе угодил в скандал из-за денежных переводов полицейским

После ЧМ-2022 Мбаппе заявил о намерении пожертвовать весь бонус за участие в турнире членам команды, отвечающим за безопасность игроков, а также благотворительным организациям. Французские спецслужбы считают, что эти выплаты могли быть скрытой оплатой за частные охранные услуги, так как командир группы был замечен рядом с Мбаппе во время его поездок в Камерун и в департамент Воклюз летом 2023 года. В таком случае, это может расцениваться как нарушение служебной этики со стороны полицейских.