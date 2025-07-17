Мбаппе угодил в скандал из-за денежных переводов полицейским

По информации источника, французские спецслужбы, занимающиеся борьбой с финансовыми махинациями, получили сведения о крупных денежных переводах пятерым французским полицейским, совершенных в 2023 году с банковского счета Мбаппе. Отмечается, что эти полицейские помогали обеспечивать охрану сборной Франции во время чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре.
Общая сумма выплат составила 180,3 тыс. евро: командир группы получил 60,3 тыс. евро, остальные полицейские — по 30 тыс. евро. Сообщается, что таким образом Мбаппе решил отблагодарить сотрудников полиции за их образцовую работу.
После ЧМ-2022 Мбаппе заявил о намерении пожертвовать весь бонус за участие в турнире членам команды, отвечающим за безопасность игроков, а также благотворительным организациям. Французские спецслужбы считают, что эти выплаты могли быть скрытой оплатой за частные охранные услуги, так как командир группы был замечен рядом с Мбаппе во время его поездок в Камерун и в департамент Воклюз летом 2023 года. В таком случае, это может расцениваться как нарушение служебной этики со стороны полицейских.
В ближайшее время французские спецслужбы должны допросить Мбаппе. 26-летний француз выразил готовность ответить на любые вопросы следствия.
На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, где уступила Аргентине (2:2, пен. 3:4). Мбаппе забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.