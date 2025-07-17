«Наполи» купил на замену Кварацхелии вингера сборной Голландии

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 25 млн евро без учета бонусов. Кроме того, клуб из Эйндховена получит 10% от суммы последующей перепродажи игрока.
По информации журналиста Маттео Моретто, зарплата Ланга в неаполитанском клубе составит около 2,8 млн евро после вычета налогов и без учета бонусов.
Ланг преимущественно выступает на левом фланге и должен стать заменой грузинскому вингеру Хвиче Кварацхелии, который минувшей зимой перешел в «Пари Сен-Жермен» за 70 млн евро.
Ноа Ланг перешел в ПСВ летом 2023 года из «Брюгге» за 12,5 млн евро. За два года он провел за клуб 63 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В составе ПСВ он дважды выигрывал чемпионат Нидерландов.
Также на счету Ланга 14 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.
«Наполи» откроет новый сезон 23 августа домашним матчем против «Сассуоло». В прошлом сезоне неаполитанцы в четвертый раз в своей истории стали чемпионами Италии.