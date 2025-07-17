«Наполи» купил на замену Кварацхелии вингера сборной Голландии

Ноа Ланг перешел в ПСВ летом 2023 года из «Брюгге» за 12,5 млн евро. За два года он провел за клуб 63 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В составе ПСВ он дважды выигрывал чемпионат Нидерландов.