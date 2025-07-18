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Рэпер Snoop Dogg стал совладельцем клуба, выступавшего в АПЛ

Американский рэпер Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный как Snoop Dogg, стал совладельцем и инвестором валлийского «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Один из самых культовых хип-хоп исполнителей, имеющий 17 номинаций на премию «Грэмми», инвестировал собственные средства в клуб и оплатил производство домашней формы на сезон-2025/26. Отмечается, что на западной трибуне домашнего стадиона «Суонси» появился настенный портрет 53-летнего рэпера.

«Я всегда любил футбол, и для меня большая честь стать совладельцем “Суонси”. История клуба и этого города глубоко меня тронули. Это рабочий город с гордой историей, а сам клуб — настоящий андердог, который постоянно дает отпор. Мне очень нравится, что я стал его частью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», — сказал Snoop Dogg.

Таким образом, Snoop Dogg вошел в число миноритарных владельцев «Суонси», присоединившись к Луке Модричу, который стал совладельцем валлийского клуба в апреле этого года.

«Суонси» выступает в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола. В прошлом сезоне «лебеди» завершили сезон на 11-м месте. С 2011 по 2018 год «Суонси» выступал в АПЛ, где его лучшим достижением было восьмое место в сезоне-2014/15.

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