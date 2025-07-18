Рэпер Snoop Dogg стал совладельцем клуба, выступавшего в АПЛ

«Я всегда любил футбол, и для меня большая честь стать совладельцем “Суонси”. История клуба и этого города глубоко меня тронули. Это рабочий город с гордой историей, а сам клуб — настоящий андердог, который постоянно дает отпор. Мне очень нравится, что я стал его частью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», — сказал Snoop Dogg.