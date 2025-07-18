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На базе «Манчестер Юнайтед» появится парикмахерская

«Манчестер Юнайтед» завершает реконструкцию тренировочной базы в Кэррингтоне. Об этом сообщает The Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, на территории комплекса появились современный медицинский центр, первоклассная столовая, обновленная зона восстановления с криокамерами и рекреационная зона для отдыха футболистов. Кроме того, на базе установлено самое современное оборудование для тренировок. Планируется, что на базу переедет часть административного персонала, которая ранее базировалась в офисных помещених на стадионе «Олд Траффорд».

Одним из новшеств тренировочной базы манкунианцев станет специально оборудованная парикмахерская, чего нет ни в одном клубе АПЛ. По задумке руководства манкунианцев, это должно мотивировать игроков дольше оставаться на базе и не уезжать домой сразу после тренировок, что в конечном итоге должно привести к улучшению результатов команды.

Работы по реконструкции тренировочного центра обошлись клубу в 50 млн фунтов. Открытие базы запланировано на начало августа, когда команда Рубена Аморима вернется с предсезонного турне по США.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ, что стало худшим результатом команды в элитном дивизионе с 1974 года. Новый сезон АПЛ манкунианцы откроют 17 августа домашним матчем против «Арсенала».

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