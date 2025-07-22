Новый главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о Захаряне

«Мне говорят о Захаряне, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки и как можно скорее стать тем игроком, которым клуб его подписал или, по мнению клуба, он может стать. Он должен стать еще одним футболистом, который даст нам что-то особенное», — приводит слова Франсиско Mundo Deportivo.