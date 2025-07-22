Новый главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о Захаряне

Новый главный тренер «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско ответил на вопрос о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.
«Мне говорят о Захаряне, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки и как можно скорее стать тем игроком, которым клуб его подписал или, по мнению клуба, он может стать. Он должен стать еще одним футболистом, который даст нам что-то особенное», — приводит слова Франсиско Mundo Deportivo.
В минувшем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» четыре матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В обшей сложности 22-летний россиянин провел на поле 78 минут. Большую часть сезона Захарян пропустил из-за проблем с сухожилием.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 22-летний футболист провел за испанский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.
«Реал Сосьедад» занял 11-е место в чемпионате Испании сезона-2024/25. По окончании чемпионата команду покинул главный тренер Иманол Алгуасиль, работавший с командой с 2018 года. Новым наставником команды из Сан-Себастьяна стал Серхио Франсиско, с 2022 года тренировавший вторую команду «Реал Сосьедад».