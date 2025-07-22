Итальянский клуб подписал сыновей Дель Пьеро и Джоркаеффа

Клуб итальянской Серии D «Санремезе» объявил о подписании контракта с Тобиасом Дель Пьеро — сыном легендарного итальянского футболиста Алессандро Дель Пьеро.17-летний Тобиас выступает на позиции атакующего полузащитника и присоединился к новой команде после ухода из «Эмполи».
Ранее в июле состав команды из курортного Сан-Ремо пополнил сын другого чемпиона мира — 28-летний полузащитник Оан Джоркаефф. Последние пять сезонов Оан провел в Швейцарии, играя за клубы второй и третьей лиг, а ранее успел попробовать свои силы и в шотландской Премьер-лиге.
Также в составе «Санремезе» есть 20-летний голкипер Франческо Гаттузо, он является однофамильцем известного в прошлом футболиста, а ныне — главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Некоторые СМИ писали, что сын Гаттузо перешел в «Санремезе». Дело в том, что сына наставника «Скуадра Адзурра» тоже зовут Франческо Гаттузо, но ему 17 лет и он выступает на позиции полузащитника за испанский клуб «Атлетико Марбелья».