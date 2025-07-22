Турецкий клуб объявил о переходе еще одного футболиста из России

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В общей сложности Юран провел в составе «Спартака» 32 матча, забил 9 голов и в 1999 году стал чемпионом России. В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.