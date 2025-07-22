Турецкий клуб объявил о переходе еще одного футболиста из России

Бывший полузащитник «Химок» Илья Берковский перешел в турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщается на странице клуба в социальных сетях. Соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.
«Наш клуб заключил двухлетний контракт с полузащитником Ильей Берковским, выступавшим за “Химки” в прошлом сезоне. Добро пожаловать в нашу семью, Илья», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
26 июня Сергей Юран возглавил выступающий во втором по силе дивизионе Турции клуб. После этого «Серик Беледиеспор» объявил о переходе экс-защитников «Пари НН» Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также экс-форварда «Химок» Ильи Садыгова.
Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В общей сложности Юран провел в составе «Спартака» 32 матча, забил 9 голов и в 1999 году стал чемпионом России. В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.
Главным тренером 56-летний Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», «Пари-НН», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».