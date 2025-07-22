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Умер экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Уэльса

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс скончался на 71‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Джоуи Джонс провел 100 матчей за «Ливерпуль» с 1975-го по 1978 год. С командой он выиграл чемпионат Англии (сезон-1976/77), два Кубка европейских чемпионов (1977 и 1978), Кубок УЕФА (1976) и Суперкубок Европы (1977).

Также Джоуи Джонс выступал за «Рексем», «Челси» и «Хаддерсфилд». В составе сборной Уэльса защитник провел 72 матча и забил один гол.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне Английской Премьер-лиги под руководством Арне Слота стал чемпионом страны, набрав 84 балла. «Красные» стали победителями чемпионата Англии в 20-й раз в своей истории.

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