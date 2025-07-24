Экс-игрока «МЮ» Чичарито оштрафовали за высказывание о женщинах

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и действующий форвард «Гвадалахары» Хавьер Эрнандес, которого больше знают как Чичарито, получил штраф от Федерации футбола Мексики за высказывания в сторону женщин. Об этом организация сообщила в соцсетях.
Известно, что несколько дней назад Чичарито на своей странице в соцсетях выпустил ролик, в котором призвал женщин не считать работу по дому патриархальным угнетением.
«Итак. Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка — это патриархальное угнетение… Интересно», — сказал мексиканский форвард в видео.
Под постом он также добавил: «Дом — это не патриархат, это твой храм». Федерация футбола страны отреагировала на эту публикацию игрока.
«Несколько дней назад на социальной платформе TikTok игрок Хавьер “Чичарито” Эрнандес выступил с заявлениями, пропагандирующими сексистские стереотипы, которые расцениваются как насилие в СМИ и противоречат гендерному равенству в спорте.
По этой причине Комиссия FMF по гендерным вопросам и разнообразию объявляет, что она начала процесс расследования, направленный на предотвращение и наказание такого рода поведение, постановляя наложить на Хавьера Эрнандеса финансовый штраф и предупреждение о том, что Комиссия примет более суровые меры в случае повторного правонарушения", — сообщает Федерация футбола Мексики на своем официальном аккаунте в социальной сети Х.