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Томас Мюллер объяснил, почему решил продолжить карьеру

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», рассказал, почему принял решение не завершать профессиональную карьеру футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Alexander Hassenstein/Getty Images

35-летний Томас Мюллер летом 2025 года провел последний матч за «Баварию». По информации Sky Sport Germany, в ближайшее время Мюллер подпишет контракт с одним из клубов американской МЛС.

«Желание играть в футбол никуда не делось, поэтому я решил продолжать. Я действующий футболист. Мне нравится давление, присущее этому виду спорта, нравится добиваться результата. Пока мое тело может это выдержать, я хочу пользоваться такой возможностью и играть. Даже несмотря на то, что я не буду больше играть в Европе и Лиге чемпионов, для меня это все равно волнительно. С нетерпением жду того, что принесет мне будущее. МЛС? Конечно, я думал об этом. Это интересная лига», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальных сетях.

«Бавария» приняла решение не продлевать контракт с Мюллером. Матч четвертьфинала клубного чемпионата мира-2025 против «ПСЖ» (0:2) стал для ветерана прощальным в родном клубе. Томас является воспитанником клуба, он попал в академию мюнхенцев в 2000 году, за первую команду дебютировал в 2009 году. Суммарно провел за клуб рекордные 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 223 результативные передачи.

Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии, дважды (в 2013 и 2020 годах) выиграл Лигу чемпионов.

Ранее другая легенда мюнхенцев Лотар Маттеус призвал клуб оставить Томаса в команде.

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