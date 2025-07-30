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Официально: Луис Диас перешел в «Баварию» за 75 млн евро

28-летний колумбийский нападающий стал одной из самых дорогих покупок в истории «Баварии».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Бавария"

Мюнхенская «Бавария» в социальных сетях объявила о подписании контракта с левым вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом. Соглашение рассчитано на четыре года — до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 5 миллионов может выплачено в качестве бонусов. Дороже «Бавария» покупала только Гарри Кейна («Тоттенхэм», 95 млн) и Лукаса Эрнандеса («Атлетико», 80 млн).

Луис Диас выступал за мерсисайдский клуб с 2022 года, перейдя из португальского «Порту». В общей сложности он провел за «красных» 148 матчей, записав на свой счет 41 гол и 23 результативных передач. На его счету 63 матча и 18 голов за сборную Колумбии.

Колумбиец стал третьей покупкой «Баварии» в межсезонье. Ранее состав команды Венсана Компани пополнили защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та и полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф.

Среди потерь «Баварии» этим летом — Лерой Сане («Галатасарай»), Эрик Дайер («Монако») и легенда клуба Томас Мюллер. По данным СМИ, он продолжит карьеру в команде МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

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