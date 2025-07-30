Официально: Луис Диас перешел в «Баварию» за 75 млн евро

Луис Диас выступал за мерсисайдский клуб с 2022 года, перейдя из португальского «Порту». В общей сложности он провел за «красных» 148 матчей, записав на свой счет 41 гол и 23 результативных передач. На его счету 63 матча и 18 голов за сборную Колумбии.