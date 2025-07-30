Гранит Джака вернулся в АПЛ, став игроком «Сандерленда»

Швейцарец стал игроком вернувшегося в Английскую Премьер-лигу «Сандерленда». Клуб заключил с полузащитником трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 15 миллионов евро.
Гранит Джака выступал за «Байер» с 2023 года и сразу стал лидером полузашиты. Швейцарец помог клубу добыть первый в истории Леверкузена титул чемпионов Германии. Летом 2025 года из «Байера» ушли лидеры команды — Флориан Вирц, Джереми Фримпонг (оба — «Ливерпуль»), Джонатан Та («Бавария»). Покинул команду и главный тренер Хаби Алонсо, заключивший контракт с мадридским «Реалом».
Джака провел 99 матчей в составе «Байера», в которых забил 6 мячей и сделал 9 голевых передач. За «Сандерленд» игрок будет выступать под 34-м номером.
«Сандерленд» обеспечил себе место в Английской Премьер-лиге, одержав победу над «Шеффилд Юнайтед» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Решающая встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1. Последний раз «Сандерленд» играл в АПЛ в сезоне-2016/2017.