«Ливерпуль» представил форму на предстоящий сезон: видео

Техническим спонсором мерсисайдцев с этого лета выступает компания Adidas. Контракт с известной немецкой компанией заключен на 10 лет.
— «Ливерпуль» и Adidas сотрудничали на протяжении нескольких успешных эпох: сначала с 1985-го по 1996 год, а затем с 2006-го по 2012 год. За это время «красные» завоевали множество наград, включая три титула чемпиона Англии и три победы в Кубке Англии. Футбольная форма adidas является синонимом успеха «Ливерпуля», — написала клубная пресс-служба.
В видеоролике, представлящем домашнюю и выездную формы на предстоящий сезон, приняли участие Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Кенни Далглиш.
«Ливерпуль» — действующий чемпион Англии. Возглавляет команду нидерландский специалист Арне Слот. Новый сезон Английской Премьер-лиги мерсисайдцы начнут матчем с «Борнмутом». Игра пройдет 15 августа на домашнем стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль» проводит активную трансферную кампанию этим летом. Состав «Ливерпуля» уже пополнили Флориан Вирц, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Милош Керкез («Борнмут»), Юго Экитике («Айнтрахт»). По данным СМИ, к чемпионам Англии может присоединиться шведский нападающий «Ньюкасла» Александр Исак, который не поехал с клубом в азиатской турне и изъявил желание перейти в «Ливерпуль».
Ряд игроков покинули состав действующих чемпионов страны — Трент Александер-Арнольд («Реал»), Луис Диас («Бавария»), Джарелл Кванса («Байер»), Куивин Келлехер («Брентфорд»).