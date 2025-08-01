Голкипер «Баварии» Ульрайх сообщил о смерти сына

По данным СМИ, Лену Ульрайху было шесть лет.
«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжелой болезни. Нам бесконечно трудно принять решение обнародовать это сейчас, но для нас, как семьи, это важный шаг, чтобы прояснить ситуацию», — говорится в заявлении Ульрайха и его супруги Лизы.
«Вместе с нашей дочерью мы сейчас пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и “Баварии” за проявленные заботу и поддержку в последние месяцы — это очень много значит для нас. Мы просим общественность и представителей СМИ с уважением относиться к нашей конфиденциальности и воздержаться от дальнейших запросов», — добавили Ульрайхи.
Ульрайх вернулся в «Баварию» летом 2021 года. До этого он выступал за мюнхенцев с 2015-го по 2020 год. В общей сложности голкипер провел 103 матча за команду, пропустил 117 мячей и 34 раза отыграл «на ноль». Также Свен защищал цвета «Гамбурга» и «Штутгарта». В конце июля 36‑летний Ульрайх продлил контракт с «Баварией» до 2026 года.