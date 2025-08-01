Голкипер «Баварии» Ульрайх сообщил о смерти сына

«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжелой болезни. Нам бесконечно трудно принять решение обнародовать это сейчас, но для нас, как семьи, это важный шаг, чтобы прояснить ситуацию», — говорится в заявлении Ульрайха и его супруги Лизы.