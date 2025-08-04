«Манчестер Юнайтед» выиграл Летнюю серию АПЛ

В рамках американского турне команда Рубена Аморима обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Борнмут» (4:1), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2). Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш, забивший три мяча.
Итоговое положение команд:
- «Манчестер Юнайтед» — 7
- «Вест Хэм» — 6
- «Борнмут» — 3
- «Эвертон» — 1
Таким образом, манкунианцы стали вторыми победителями в истории турнира. Первым обладателем трофея в 2023 году стал «Челси», который опередил «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Брайтон», «Фулхэм» и «Брентфорд».
«Манчестер Юнайтед» завершит подготовку к сезону товарищеским матчем с «Фиорентиной», который пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 9 августа. Новый сезон в АПЛ манкунианцы откроют 17 августа домашним матчем против «Арсенала».
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место, что стало худшим результатом в истории клуба с сезона-1973/74, когда манкунианцы вылетели из элитного дивизиона.