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«Манчестер Юнайтед» выиграл Летнюю серию АПЛ

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Летней серии АПЛ — предсезонного турнира, который проводится в США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В рамках американского турне команда Рубена Аморима обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Борнмут» (4:1), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2). Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш, забивший три мяча.

Итоговое положение команд:

  1. «Манчестер Юнайтед» — 7
  2. «Вест Хэм» — 6
  3. «Борнмут» — 3
  4. «Эвертон» — 1

Таким образом, манкунианцы стали вторыми победителями в истории турнира. Первым обладателем трофея в 2023 году стал «Челси», который опередил «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Брайтон», «Фулхэм» и «Брентфорд».

«Манчестер Юнайтед» завершит подготовку к сезону товарищеским матчем с «Фиорентиной», который пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 9 августа. Новый сезон в АПЛ манкунианцы откроют 17 августа домашним матчем против «Арсенала».

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место, что стало худшим результатом в истории клуба с сезона-1973/74, когда манкунианцы вылетели из элитного дивизиона.

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