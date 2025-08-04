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«Тэгу» — «Барселона»: трансляция матча (видео)

4 августа 2025 года «Барселона» проведет товарищеский матч с клубом из Южной Кореи «Тэгу».

Встреча начнется в 13:55 по московскому времени. Матч можно посмотреть в прямом эфире в паблике VK Спорт ВКонтакте и на проекте Спорт Mail.

31 июля каталонский клуб встречался в товарищеском матче с другим южнокорейским клубом, «Сеулом». Матч завершился уверенной победой «Барселоны» со счетом 7:3.

Букмекеры считают каталонцев стопроцентным фаворитом сегодняшнего матча — на победу команды Ханса-Дитера Флика принимают ставки с коэффициентом всего 1.03. При этом ожидают большого количества голов, на тотал больше 4,5 можно поставить всего за 1.35.

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