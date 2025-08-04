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Дебютный гол Рэшфорда помог «Барселоне» разгромить «Тэгу»

«Барселона» разгромила южнокорейский «Тэгу» (5:0) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Азии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дублем в этой встрече отметился Хави (21', 45+2'), еще по одному мячу забили Роберт Левандовски (27'), Тони Фернандес (55') и Маркус Рэшфорд (65').

Для Рэшфорда этот гол стал первым забитым мячом за каталонский клуб. В конце июля 27-летний англичанин перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды с опцией последующего выкупа за 30 млн евро.

По информации журналиста Фабрицио Романо, зарплата Рэшфорда в «Барселоне» до вычета налогов составит 14 млн евро, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. При этом «сине-гранатовые» до сих пор не сумели официально зарегистрировать игрока из-за проблем с лимитом зарплат в Ла Лиге.

«Тэгу» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи. Безвыигрышная серия клуба из одноименного города достигла 13 матчей.

«Барселона» завершит подготовку к сезону товарищеским матчем против «Комо», который пройдет в Барселоне в воскресенье, 10 августа. Новый сезон в Ла Лиге каталонцы откроют 16 августа выездным матчем против «Мальорки».

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