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Фанаты «Жальгириса» забросали поле чемоданами: видео

Болельщики футбольного клуба из Вильнюса требуют отставки казахстанского специалиста Владимира Чебурина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Инцидент произошел в матче первенства Литвы, в котором действующий чемпион страны уступил клубу «Кауно Жальгирис» со счетом 1:2. В чемпионате Литвы подопечные Чебурина занимают седьмое место, набрав 28 очков после 21 матча и отставая от лидера на 21 балл.

Этим летом вильнюсский клуб неудачно выступает и в еврокубках. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов литовцы уступили «Хамрун Спартанс» из Мальты, а позже «Жальгирис» вылетел и из квалификации Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей «Линфилду» из Северной Ирландии.

60-летний специалист возглавляет «Жальгирис» с 2021 года. Под его руководством зелено-белые трижды выиграли чемпионат страны и дважды стали обладателем Кубка Литвы. Владимир Чебурин ранее тренировал карагандинский «Шахтер» и «Окжетпес» из Кокшетау, а также литовские клубы «Круоя» и «Судува».