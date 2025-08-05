Фанаты «Жальгириса» забросали поле чемоданами: видео

Этим летом вильнюсский клуб неудачно выступает и в еврокубках. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов литовцы уступили «Хамрун Спартанс» из Мальты, а позже «Жальгирис» вылетел и из квалификации Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей «Линфилду» из Северной Ирландии.