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Экс-игрок «Арсенала» выпущен под залог по делу об изнасилованиях

Обвинения, предъявленные игроку, касаются трех женщин.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти предстал перед Вестминстерским магистратским судом по делу о пяти эпизодах изнасилования. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения об изнасилованиях. Указанные обвинения касаются трех разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год. Расследования ведется уже три года и по информации адвоката Томаса, он сотрудничает со следствием все это время и отрицает любые обвинения в свою сторону.

Романо также рассказал, что в скором времени футболист должен подписать контракт с испанским «Вильярреалом». Томас Парти выступал за «Арсенал» с октября 2020 года. В минувшем сезоне футболист провёл 52 матча в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.