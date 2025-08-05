Экс-игрок «Арсенала» выпущен под залог по делу об изнасилованиях

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения об изнасилованиях. Указанные обвинения касаются трех разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год. Расследования ведется уже три года и по информации адвоката Томаса, он сотрудничает со следствием все это время и отрицает любые обвинения в свою сторону.