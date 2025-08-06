«Ньюкасл» забыл футболиста в Южной Корее

По информации источника, по окончании азиатского турне на борту рейса, которым футболисты возвращались в Англию, не оказалось 29-летнего Таргетта. Он остался в Сеуле. Причины отсутствия игрока на рейсе не сообщаются. Позднее в клубе подтвердили информацию о том, что Таргетт не вернулся с командой. Отмечается, что с ним все в порядке и он прилетит в Англию в ближайшее время.
В рамках азиатского турне «Ньюкасл» провел несколько матчей. Команда Эдди Хау уступила лондонскому «Арсеналу» со счетом 2:3, проиграла сборной Кей-Лиги (0:1) и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
Мэтт Таргетт и выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел семь матчей во всех турнирах, сделав три результативные передачи. «Ньюкасл» завершил сезон-2024/25 на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 66 очками.
Новый сезон Английской Премьер-лиги стартует 15 августа. В 1-м туре «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Астон Виллой».