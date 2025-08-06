«Ньюкасл» забыл футболиста в Южной Корее

По информации источника, по окончании азиатского турне на борту рейса, которым футболисты возвращались в Англию, не оказалось 29-летнего Таргетта. Он остался в Сеуле. Причины отсутствия игрока на рейсе не сообщаются. Позднее в клубе подтвердили информацию о том, что Таргетт не вернулся с командой. Отмечается, что с ним все в порядке и он прилетит в Англию в ближайшее время.