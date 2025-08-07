«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки

Новым капитаном сине-гранатовых выбран защитник Рональд Араухо.
«В связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды. В течение указанного периода обязанности первого капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо», — говорится в заявлении пресс-службы «Барселоны».
В конце июля 33-летний Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на пояснице. Реабилитация футболиста может составить четыре месяца.
Между клубом и немецким голкипером произошел конфликт — тер Штеген отказался подписывать заключение о долгосрочной травме. Без подписи вратаря «Барселона» не сможет использовать часть его зарплаты для регистрации других футболистов.
По данным СМИ, Марк-Андре тер Штеген зол на каталонский клуб, поскольку считает, что сине-гранатовые намеренно не выпускали его на поле в конце минувшего сезона. Таким образом вратарю не удалось принять участие в определенном количестве матчей и получить за это бонус в размере 3,5 миллиона евро.