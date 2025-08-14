«Реал» представил Мастантуоно в качестве футболиста команды

«Сегодня еще один из тех великих дней, которые вызывают особые эмоции у всех, кто страстно любит “Реал Мадрид”. Потому что в наш клуб приходит один из самых талантливых футболистов, появившихся в последнее время в мире футбола. Сегодня мы приветствуем Франко Мастантуоно.



Поздравляю тебя с тем, что сегодня, в день твоего рождения, сбылась большая мечта. Тебе пришлось дождаться 18 лет, чтобы надеть футболку самого любимого, уважаемого и титулованного клуба в мире. Сегодня один из самых важных дней в твоей жизни, а также в жизни твоей семьи, которая сопровождает тебя. Они хорошо знают, как тебе пришлось бороться, чтобы добраться до этого момента», — приводит слова Переса пресс-служба клуба.