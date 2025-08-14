«Реал» представил Мастантуоно в качестве футболиста команды

Презентация игрока состоялась в день его 18-летия. Футболист подписал контракт с «Реалом» до лета 2031 года.
Напомним, 13 июня «Реал» объявил о переходе Мастантуоно из аргентинского «Ривер Плейта». По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб заплатил за футболиста €45 млн.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал подписание контракта с Мастантуоно.
«Сегодня еще один из тех великих дней, которые вызывают особые эмоции у всех, кто страстно любит “Реал Мадрид”. Потому что в наш клуб приходит один из самых талантливых футболистов, появившихся в последнее время в мире футбола. Сегодня мы приветствуем Франко Мастантуоно.
Поздравляю тебя с тем, что сегодня, в день твоего рождения, сбылась большая мечта. Тебе пришлось дождаться 18 лет, чтобы надеть футболку самого любимого, уважаемого и титулованного клуба в мире. Сегодня один из самых важных дней в твоей жизни, а также в жизни твоей семьи, которая сопровождает тебя. Они хорошо знают, как тебе пришлось бороться, чтобы добраться до этого момента», — приводит слова Переса пресс-служба клуба.
Франко Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейта». За основную команду он дебютировал в январе 2024 года. В составе аргентинского клуба футболист провел 64 матча во всех турнирах. На счету Мастантуоно 10 голов и семь результативных передач.