Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.33
П2
3.41
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.17
П2
8.50
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.95
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2

Каземиро уверен, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ-2025/26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, кто, по его мнению, выиграет АПЛ-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бразильский футболист Каземиро поделился мыслями относительно шансов «Манчестер Юнайтед» на победу в новом розыгрыше Английской Рремьер-лиги. В разговоре с журналистами GQ полузащитник заявил, что ставит на победу «красных дьяволов» в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии.

В стартовом туре Премьер-лиги подопечные Рубена Аморима сыграют с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 17 августа. Манкунианцы провально выступили в прошлом сезоне АПЛ. «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по количеству побед в Английской Премьер-лиге. Под руководством сэра Алекса Фергюсона манкунианцы 13 раз побеждали в АПЛ, последний раз — в 2013 году.

Футбол. Англия
17.08
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.65
П2
2.09
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше