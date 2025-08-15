Каземиро уверен, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ-2025/26

Бразильский футболист Каземиро поделился мыслями относительно шансов «Манчестер Юнайтед» на победу в новом розыгрыше Английской Рремьер-лиги. В разговоре с журналистами GQ полузащитник заявил, что ставит на победу «красных дьяволов» в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии.
В стартовом туре Премьер-лиги подопечные Рубена Аморима сыграют с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 17 августа. Манкунианцы провально выступили в прошлом сезоне АПЛ. «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по количеству побед в Английской Премьер-лиге. Под руководством сэра Алекса Фергюсона манкунианцы 13 раз побеждали в АПЛ, последний раз — в 2013 году.