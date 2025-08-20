Бразильский вратарь побил мировой рекорд по числу сыгранных матчей

Зимой 2022 года «Крузейро» отказался продлевать контракт с Фабио и он стал игроком «Флуминенсе». В 2023 году Фабио помог «трехцветным» выиграть первый в истории клуба Кубок Либертадорес, благодаря чему клуб из Рио-де-Жанейро получил право сыграть на клубном чемпионате мира. На турнире в США 44-летний вратарь провел все шесть матчей и помог «Флуминенсе» добраться до полуфинала, где бразильский клуб уступил «Челси» (0:2).