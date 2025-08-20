Бразильский вратарь побил мировой рекорд по числу сыгранных матчей

Минувшей ночью 44-летний вратарь вышел в стартовом составе в матче ⅛ финала плей-офф Южноамериканского кубка против колумбийского клуба «Америка де Кали» (2:0). Встреча прошла на легендарном бразильском стадионе «Маракана».
Эта встреча стала для Фабио 1391-й на профессиональном уровне, благодаря чему он
стал единоличным рекордсменом по количеству сыгранных матчей в истории мирового футбола. Бразилец превзошел рекорд английского вратаря Питера Шилтона (1390), державшийся с 1997 года. Стоит отметить, что Фабио смог достичь этой отметки, не сыграв ни одного за национальную сборную.
«Я хочу поблагодарить всех людей, которые были частью моей жизни», — сказал Фабио после матча.
На третьем месте в списке лидеров по числу проведенных матчей располагается капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 1283 матча.
Фабио является воспитанником бразильского клуба «Униан Бандейранте», за который он дебютировал в 1997 году. Большую часть своей карьеры бразилец провел в составе «Крузейро», за который он провел 976 матчей, завоевав 12 титулов.
Зимой 2022 года «Крузейро» отказался продлевать контракт с Фабио и он стал игроком «Флуминенсе». В 2023 году Фабио помог «трехцветным» выиграть первый в истории клуба Кубок Либертадорес, благодаря чему клуб из Рио-де-Жанейро получил право сыграть на клубном чемпионате мира. На турнире в США 44-летний вратарь провел все шесть матчей и помог «Флуминенсе» добраться до полуфинала, где бразильский клуб уступил «Челси» (0:2).
В мае «Флуминенсе» продлил контракт с Фабио до конца 2026 года, благодаря чему он получит возможность приблизиться к отметке в 1500 сыгранных матчей. В сентябре бразильцу исполнится 45 лет.
В этом сезоне Фабио провел за «Флуминенсе» 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча, 20 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.