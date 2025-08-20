Бразильский вратарь побил мировой рекорд по числу сыгранных матчей

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.49
П2
2.46
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.34
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.49
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.18
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

Бразильский вратарь побил мировой рекорд по числу сыгранных матчей

Вратарь «Флуминенсе» Фабио побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей. Об сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью 44-летний вратарь вышел в стартовом составе в матче ⅛ финала плей-офф Южноамериканского кубка против колумбийского клуба «Америка де Кали» (2:0). Встреча прошла на легендарном бразильском стадионе «Маракана».

Эта встреча стала для Фабио 1391-й на профессиональном уровне, благодаря чему он 
стал единоличным рекордсменом по количеству сыгранных матчей в истории мирового футбола. Бразилец превзошел рекорд английского вратаря Питера Шилтона (1390), державшийся с 1997 года. Стоит отметить, что Фабио смог достичь этой отметки, не сыграв ни одного за национальную сборную.

«Я хочу поблагодарить всех людей, которые были частью моей жизни», — сказал Фабио после матча.

На третьем месте в списке лидеров по числу проведенных матчей располагается капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 1283 матча.

Фабио является воспитанником бразильского клуба «Униан Бандейранте», за который он дебютировал в 1997 году. Большую часть своей карьеры бразилец провел в составе «Крузейро», за который он провел 976 матчей, завоевав 12 титулов.

Зимой 2022 года «Крузейро» отказался продлевать контракт с Фабио и он стал игроком «Флуминенсе». В 2023 году Фабио помог «трехцветным» выиграть первый в истории клуба Кубок Либертадорес, благодаря чему клуб из Рио-де-Жанейро получил право сыграть на клубном чемпионате мира. На турнире в США 44-летний вратарь провел все шесть матчей и помог «Флуминенсе» добраться до полуфинала, где бразильский клуб уступил «Челси» (0:2).

В мае «Флуминенсе» продлил контракт с Фабио до конца 2026 года, благодаря чему он получит возможность приблизиться к отметке в 1500 сыгранных матчей. В сентябре бразильцу исполнится 45 лет.

В этом сезоне Фабио провел за «Флуминенсе» 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча, 20 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.