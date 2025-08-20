Определился соперник клуба Роналду по финалу Суперкубка

«Аль-Ахли» с крупным счетом переиграл «Аль-Кадисию» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 5:1.
Счет на 8-й минуте открыл уругвайский защитник «Аль-Кадисии» Гастон Альварес. На это команда из Каира ответила четырьмя забитыми мячами подряд — отличились Айван Тоуни (с пенальти), Энцо Мийо и Франк Кессье, оформивший дубль. На 61-й минуте защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес забил автогол. При этом «Аль-Кадисия» с 42-й минуты играла в меньшинстве.
«Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии и сыграет против «Аль-Насра».
Накануне в другом полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Иттихад» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Садио Мане (10‑я минута) и Жоау Феликс (61), которому ассистировал Криштиану Роналду. У «Аль‑Иттихада» гол забил Стевен Бергвейн (16).
Криштиану Роналду играет за «Аль‑Наср» с января 2023 года, но пока не завоевал с командой ни одного титула. Он провел в общей сложности 106 матчей за команду, в которых забил 93 мяча и сделал 20 результативных передач.