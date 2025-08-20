Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.97
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.41
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Определился соперник клуба Роналду по финалу Суперкубка

«Аль-Ахли» разгромил «Аль-Кадисию» и сыграет с «Аль-Насром» Роналду в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Аль-Ахли» с крупным счетом переиграл «Аль-Кадисию» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 5:1.

Счет на 8-й минуте открыл уругвайский защитник «Аль-Кадисии» Гастон Альварес. На это команда из Каира ответила четырьмя забитыми мячами подряд — отличились Айван Тоуни (с пенальти), Энцо Мийо и Франк Кессье, оформивший дубль. На 61-й минуте защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес забил автогол. При этом «Аль-Кадисия» с 42-й минуты играла в меньшинстве.

«Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии и сыграет против «Аль-Насра».

Накануне в другом полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Иттихад» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Садио Мане (10‑я минута) и Жоау Феликс (61), которому ассистировал Криштиану Роналду. У «Аль‑Иттихада» гол забил Стевен Бергвейн (16).

Криштиану Роналду играет за «Аль‑Наср» с января 2023 года, но пока не завоевал с командой ни одного титула. Он провел в общей сложности 106 матчей за команду, в которых забил 93 мяча и сделал 20 результативных передач.