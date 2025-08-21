Ричмонд
«Челси» представил третью форму черного цвета

Лондонский «Челси» представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Челси"

Комплект выполнен в черном цвете с белыми и синими элементами. Центральным элементом формы является ретро-эмблема «Челси», которая использовалась с 1986 по 2005 год. Техническим спонсором лондонцев выступила американская компания Nike.

Дизайн комплекта отсылает к гостевой форме лондонцев сезона-2004/05, в котором «Челси» впервые в своей истории выиграл АПЛ, установив рекорд по наименьшему количеству пропущенных мячей — 15 в 38 матчей. Это был второй сезон после покупки клуба российским миллиардером Романом Абрамовича.

Новый комплект выполнен в культовом дизайне Total 90, который был популярен в первой половине 2000-х годов и стал символом фирменного стиля Nike того времени. Ранее похожие комплекты получили «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

«Возрождение культового стиля “Челси” приглашает новое поколение легенд вступить в эпоху, которая изменит их игру. Эта форма чествует дерзкую эпоху клуба, которая изменила игру навсегда. Эра Nike Total 90 была и нашей эпохой: Дидье Дрогба, Жозе Моуринью, Клод Макелеле, Арьен Роббен, Дэмьен Дафф и Джо Коул были чем-то невиданным прежде. Но это не ностальгия. Это возрождение. Мы вернулись», — сказано в пресс-релизе лондонского клуба.

В презентации формы приняли участие новички команды Эстевао, Жоао Педро, Лиам Делап и Джейми Гиттенс, на трансферы которых «Челси» этим летом потратил почти 190 млн евро. Отмечается, что именно эти игроки должны ознаменовать начало новой эры в лондонском клубе.

В 1-м туре АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Кристал Пэласом» (0:0). В пятницу, 22 августа, команда Энцо Марески на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.