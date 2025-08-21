«Челси» представил третью форму черного цвета

«Возрождение культового стиля “Челси” приглашает новое поколение легенд вступить в эпоху, которая изменит их игру. Эта форма чествует дерзкую эпоху клуба, которая изменила игру навсегда. Эра Nike Total 90 была и нашей эпохой: Дидье Дрогба, Жозе Моуринью, Клод Макелеле, Арьен Роббен, Дэмьен Дафф и Джо Коул были чем-то невиданным прежде. Но это не ностальгия. Это возрождение. Мы вернулись», — сказано в пресс-релизе лондонского клуба.