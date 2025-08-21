Матч «Вест Хэм» — «Челси» 22 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск на London Stadium. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IPTV, и паблики VK. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новый сезон не принес для «Вест Хэма» перемен к лучшему. С января 2025-го команду тренирует известный английский тренер Поттер, с ним у «молотобойцев» 5 побед в 20 матчах во всех турнирах. Поттер принял «Вест Хэм» на 14-м месте, там же был и после 38-го тура. На старте нового чемпионата лондонцы без шансов проиграли новичку АПЛ «Сандерленду» 0:3. Из «Вест Хэма» ушло несколько возрастных игроков, клуб продал форварда Кудуса за 55 млн фунтов. Однако полноценного усиления, особенно в полузащите, пока нет.
Болельщики «Челси» тоже не в восторге от старта сезона. Команда Марески не придумала, как взломать оборону «Кристал Пэлас» (0:0) в 1-м туре. Из-за клубного чемпионата мира у лондонцев была очень короткая предсезонка, и футболисты пока не набрали форму. К тому же у «Челси» снова много новичков, и их надо встроить в игру. Клуб еще не закончил работу на трансферном рынке, «синие» продолжают интересоваться Гарначо и Хави Симонсом. На продажу выставлены Стерлинг, Чилуэлл, Дисаси, Нкунку и Джексон.
В прошлом сезоне «Челси» разгромил соперника на выезде 3:0, а дома выиграл 2:1. Результаты матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Челси», его победа стоит 1,75. На ничью можно поставить за 4,00, на победу «Вест Хэма» — 4,90. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 1,70, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,75.