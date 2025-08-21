Матч «Вест Хэм» — «Челси» 22 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Болельщики «Челси» тоже не в восторге от старта сезона. Команда Марески не придумала, как взломать оборону «Кристал Пэлас» (0:0) в 1-м туре. Из-за клубного чемпионата мира у лондонцев была очень короткая предсезонка, и футболисты пока не набрали форму. К тому же у «Челси» снова много новичков, и их надо встроить в игру. Клуб еще не закончил работу на трансферном рынке, «синие» продолжают интересоваться Гарначо и Хави Симонсом. На продажу выставлены Стерлинг, Чилуэлл, Дисаси, Нкунку и Джексон.