Энрике рассказал об отношениях Забарного и Сафонова в ПСЖ

Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.85
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.34
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.58
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.29
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.22
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.62
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.01
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.65
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.43
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.02
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.42
П2
2.83
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Энрике рассказал об отношениях Забарного и Сафонова в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ прокомментировал отношения украинского и русского футболистов в команде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос журналистов об отношениях украинского футболиста Ильи Забарного и российского игрока Матвея Сафонова. По словам специалиста, спортсмены находятся вне политики.

«Спорт, и футбол в частности, — лучший способ объединить людей, а не разделить их. Спорт и люди находятся вне политических компромиссов и экономических интересов политиков», — сказал на пресс-конференции Луис Энрике, слова которого приводит RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Забарный и Сафонов летели в самолете на соседних креслах и разговаривали, однако Илья в соцсетях не подписан только на Матвея. Также после подписания контракта с украинским футболистом, ПСЖ хотел расстаться с Сафоновым. Сам россиянин о желании покинуть клуб не сообщал.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Контракт 26-летнего россиянина с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года. 12 августа «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника сборной Украины Ильи Забарного. Игрок перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута». Стороны подписали контракт до 2030 года.