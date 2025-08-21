Энрике рассказал об отношениях Забарного и Сафонова в ПСЖ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Забарный и Сафонов летели в самолете на соседних креслах и разговаривали, однако Илья в соцсетях не подписан только на Матвея. Также после подписания контракта с украинским футболистом, ПСЖ хотел расстаться с Сафоновым. Сам россиянин о желании покинуть клуб не сообщал.