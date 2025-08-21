Энрике рассказал об отношениях Забарного и Сафонова в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос журналистов об отношениях украинского футболиста Ильи Забарного и российского игрока Матвея Сафонова. По словам специалиста, спортсмены находятся вне политики.
«Спорт, и футбол в частности, — лучший способ объединить людей, а не разделить их. Спорт и люди находятся вне политических компромиссов и экономических интересов политиков», — сказал на пресс-конференции Луис Энрике, слова которого приводит RMC Sport.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Забарный и Сафонов летели в самолете на соседних креслах и разговаривали, однако Илья в соцсетях не подписан только на Матвея. Также после подписания контракта с украинским футболистом, ПСЖ хотел расстаться с Сафоновым. Сам россиянин о желании покинуть клуб не сообщал.
Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Контракт 26-летнего россиянина с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года. 12 августа «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника сборной Украины Ильи Забарного. Игрок перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута». Стороны подписали контракт до 2030 года.