Матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 22 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«РБ Лейпциг» финишировал в прошлом сезоне лишь седьмым и впервые за 9 лет не вышел в еврокубки. «Быки» забили 53 гола (их худший результат в бундеслиге) и пропустили 48 мячей (больше было только один раз). Клуб поменял тренера, теперь команду возглавляет Оле Вернер, работавший до этого в «Вердере». «Лейпциг» продал основного бомбардира Шешко, расстался с Поульсеном, а взамен потратил 88 млн евро на Максимовича, Бакайоко, Дьоманде, Банзузи и Кардозо. В 4 товарищеских матчах у «быков» 2 поражения и 2 победы, самая крупная — над «Тулузой» (7:0).