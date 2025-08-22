Матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 22 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 21:30 мск на стадионе «Альянц Арена». Главный арбитр встречи — Флориан Бадштюбнер. В прямом эфире игру покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче сезона чемпион Германии «Бавария» встретится в Мюнхене с «РБ Лейпциг». Команда Венсана Компани выиграла прошлый чемпионат с отрывом в 13 очков от «Байера». Этим летом мюнхенцы активно обновляли состав. Клуб расстался с Дайером, Пальиньей, Команом, Сане и Томасом Мюллером. Новичков пока всего трое: защитник Та, полузащитник Бишоф и форвард Луис Диас за 70 млн евро. При этом «Бавария» упустила Виртца и не подписала нападающего Вольтемаде. Перед закрытием трансферного окна мюнхенский клуб рассчитывает арендовать Нкунку у «Челси». Неделю назад «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, победив «Штутгарт» 2:1.
«РБ Лейпциг» финишировал в прошлом сезоне лишь седьмым и впервые за 9 лет не вышел в еврокубки. «Быки» забили 53 гола (их худший результат в бундеслиге) и пропустили 48 мячей (больше было только один раз). Клуб поменял тренера, теперь команду возглавляет Оле Вернер, работавший до этого в «Вердере». «Лейпциг» продал основного бомбардира Шешко, расстался с Поульсеном, а взамен потратил 88 млн евро на Максимовича, Бакайоко, Дьоманде, Банзузи и Кардозо. В 4 товарищеских матчах у «быков» 2 поражения и 2 победы, самая крупная — над «Тулузой» (7:0).
В прошлом сезоне «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» дома 5:1, а в гостях была ничья 3:3. Результаты матчей и расписание чемпионата Германии вы можете найти здесь.
В этой встрече букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом, ее победа стоит 1,26. На ничью можно поставить за 7,60, на победу «РБ Лейпциг» — 10,50. На «обе забьют» принимают ставки с коэффициентом 1,53, а на тотал больше 3,5 — с коэффициентом 1,66.