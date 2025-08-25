Чемпионы Англии: от зарождения лиги до триумфа «Ливерпуля»

Эпоха основания
Чемпионат Англии стартовал в 1888 году, и уже с первых сезонов стал ареной соперничества северных индустриальных клубов. Первым чемпионом стал «Престон Норт Энд», оформивший исторический «золотой дубль» — победу и в лиге, и в Кубке Англии. Этот успех закрепил за командой статус «непобедимых» первых лет английского футбола. Вслед за ними титулами украшали свои истории такие команды, как «Астон Вилла», которая быстро превратилась в главную силу конца XIX века, и «Сандерленд», взлетевший на вершину благодаря атакующему стилю и мощной поддержке рабочих кварталов.
В начале XX века в борьбу включился «Шеффилд Уэнсдей», а затем и «Ньюкасл Юнайтед», чьи победы задали тон до Первой мировой войны. Именно в этот период оформились первые династии английского футбола, когда клубы не просто брали отдельные титулы, а строили целые циклы доминирования. «Ньюкасл» тех лет считался эталоном атакующего футбола, а «Астон Вилла» к 1910-м годам имела уже шесть чемпионских титулов, став символом становления национальной лиги.
Межвоенные годы
После войны в лиге появились новые герои. «Ливерпуль» вновь заявил о себе как о чемпионе в 1920-х, оформив два подряд титула и доказав, что мерсисайдский клуб способен бороться на равных с грандами Севера. Свою славу укрепил «Хаддерсфилд Таун», который под руководством Герберта Чапмена трижды подряд выигрывал первенство в сезоне-1923/24, 1924/25, 1925/26 — редчайшее достижение, ставшее символом инноваций в тактике и подготовке.
«Арсенал», куда Чапмен позже перешел, в 1930-х превратился в главного доминатора. Лондонский клуб выиграл пять чемпионатов за десятилетие и стал первой настоящей «суперсилой» английского футбола. Канониры внедряли новые тренировочные методы, использовали развитую тактическую дисциплину и впервые показали, что успех можно строить системно. Помимо них, чемпионами межвоенной эпохи становились и такие клубы, как «Эвертон», где блистал легендарный Дикси Дин, автор рекордных 60 голов в 39 матчах за сезон в 1927/28 — достижение, которое до сих пор никто не превзошел.
Послевоенные десятилетия
Футбол после Второй мировой войны вернул болельщикам радость и надежду. В 1940—1950-х чемпионами становились разные команды, что показывало относительное равенство сил. «Портсмут» дважды подряд поднимал трофей в сезоне-1948/49 И 1949/50, став символом возрождения южного футбола.
«Вулверхэмптон Уондерерс», чьи триумфы в сезоне-1953/54, 1957/58 и 1958/59 сделали его символом рабочего футбола, был также клубом, который активно участвовал в международных товарищеских матчах, предвосхитив появление еврокубков.
Именно тогда начал расти статус «Манчестер Юнайтед» под руководством Мэтта Басби. «Юнайтед» впервые оформил чемпионство в сезоне-1907/08, а затем добавил еще несколько в 1950-х годах, заложив фундамент будущего величия. Трагедия в Мюнхене 1958 года унесла жизни многих игроков команды, но символ веры Басби и возрождение команды сделали «Юнайтед» примером стойкости.
Не стоит забывать и про «Тоттенхэм Хотспур», оформивший титул в сезоне-1950/51, а также про «Челси», ставший чемпионом в сезоне-1954/55 впервые в истории. В 1960-х доминировали «Лидс Юнайтед» Дона Реви и «Ливерпуль» Билла Шенкли, заложившие основу для будущих десятилетий славы. В этот период также чемпионом становился «Ипсвич Таун» (сезон-1961/62), сенсационно обыгравший более именитых соперников под руководством Алфи Рэмси.
Эра «Ливерпуля» и соперников
1970-е и 1980-е стали временем абсолютного триумфа «Ливерпуля». Под руководством Шенкли, а затем Боба Пейсли и Джо Фэгана клуб взял 11 титулов за два десятилетия. Красные задавали тон не только в Англии, но и в Европе, выиграв заодно и Кубок чемпионов. Их игра строилась на мощной полузащите, дисциплине и знаменитой атмосфере «Энфилда».
Впрочем, это время знало и других чемпионов. «Дерби Каунти» с Брайаном Клафом и Дэйвом Макайем дважды поднимался на вершину, предложив болельщикам новый стиль игры. «Ноттингем Форест» взял титул в сезоне-1977/78, а затем удивил весь мир, выиграв дважды подряд Кубок европейских чемпионов. «Эвертон» при Говарде Кендалле бросил вызов гегемонии «Ливерпуля» в середине 1980-х, выиграв два чемпионата в сезоне-1984/85 и 1986/87. Также чемпионом становилась «Астон Вилла», чья победа в сезоне-1980/81 предшествовала сенсационному успеху в Европе.
Продолжение читайте во второй части нашего материала.