Чемпионы Англии: от зарождения лиги до триумфа «Ливерпуля»

Чемпионат Англии стартовал в 1888 году, и уже с первых сезонов стал ареной соперничества северных индустриальных клубов. Первым чемпионом стал «Престон Норт Энд», оформивший исторический «золотой дубль» — победу и в лиге, и в Кубке Англии. Этот успех закрепил за командой статус «непобедимых» первых лет английского футбола. Вслед за ними титулами украшали свои истории такие команды, как «Астон Вилла», которая быстро превратилась в главную силу конца XIX века, и «Сандерленд», взлетевший на вершину благодаря атакующему стилю и мощной поддержке рабочих кварталов.