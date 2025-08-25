Лидер «Арсенала» пропустит до четырех недель из-за травмы

23-летний футболист отметился забитым мячом в домашнем матче 2-го тура АПЛ против «Лидса» (5:0), но в начале второго тайма повредил заднюю поверхность бедра и был заменен.
Ожидается, что Сака не сможет помочь команде в выездном матче с «Ливерпулем», который состоится 31 августа. Также он пропустит матчи сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2026 против Андорры (6 сентября) и Сербии (9 сентября).
По информации источника, «канониры» не собираются форсировать восстановление Сака, поэтому он будет отсутствовать в общей сложности до четырех недель. Планируется, что он должен быть готов вернуться на поле к 21 сентября, когда «Арсенал» дома сыграет с «Манчестер Сити».
Стоит отметить, что проблемы с бедром у Сака возникают третий сезон подряд. В двух предыдущих случаях это происходило в октябре, из-за чего он пропускал две-три недели. В декабре 2024 года Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил три месяца.
Кроме того, в матче с «Ливерпулем» находится под вопросом участие капитана «канониров» Мартина Эдегора, который не сумел доиграть первый тайм матча с «Лидсом» из-за травмы плеча.
После двух туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе шесть набранных очков.
Микель Артета
Даниэль Фарке
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
34′
Букайо Сака
(Юррьен Тимбер)
45+1′
Виктор Дьекереш
(Риккардо Калафьори)
48′
Юррьен Тимбер
(Риккардо Калафьори)
56′
Виктор Дьекереш
90+5′
1
Давид Райя
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
64′
3
Кристиан Москера
33
Риккардо Калафьори
64′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
38′
22
Итан Нванери
7
Букайо Сака
53′
19
Леандро Троссар
20
Нони Мадуэке
64′
56
Макс Доуман
1
Лукас Перри
3
Габриэль Гудмундссон
80′
18
Антон Штах
44
Илиа Груев
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
2
Джейден Богл
9′
83′
25
Сэм Байрам
22
Ао Танака
58′
8
Шон Лонгстафф
10
Йоэл Пиру
58′
14
Лукас Нмеча
7
Дэниэл Джеймс
66′
11
Брэнден Ааронсон
29
Вильфред Ньонто
66′
19
Ноа Окафор
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти