Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.73
П2
8.00
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.44
П2
4.91
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.81
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.69
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.85
П2
2.20
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.12
П2
4.04

Лидер «Арсенала» пропустит до четырех недель из-за травмы

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака может пропустить до месяца из-за травмы бедра. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний футболист отметился забитым мячом в домашнем матче 2-го тура АПЛ против «Лидса» (5:0), но в начале второго тайма повредил заднюю поверхность бедра и был заменен.

Ожидается, что Сака не сможет помочь команде в выездном матче с «Ливерпулем», который состоится 31 августа. Также он пропустит матчи сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2026 против Андорры (6 сентября) и Сербии (9 сентября).

По информации источника, «канониры» не собираются форсировать восстановление Сака, поэтому он будет отсутствовать в общей сложности до четырех недель. Планируется, что он должен быть готов вернуться на поле к 21 сентября, когда «Арсенал» дома сыграет с «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что проблемы с бедром у Сака возникают третий сезон подряд. В двух предыдущих случаях это происходило в октябре, из-за чего он пропускал две-три недели. В декабре 2024 года Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил три месяца.

Кроме того, в матче с «Ливерпулем» находится под вопросом участие капитана «канониров» Мартина Эдегора, который не сумел доиграть первый тайм матча с «Лидсом» из-за травмы плеча.

После двух туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе шесть набранных очков.

Арсенал
5:0
Первый тайм: 2:0
Лидс
Футбол, Англия, Тур 2
23.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Даниэль Фарке
Голы
Арсенал
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
34′
Букайо Сака
(Юррьен Тимбер)
45+1′
Виктор Дьекереш
(Риккардо Калафьори)
48′
Юррьен Тимбер
(Риккардо Калафьори)
56′
Виктор Дьекереш
90+5′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
64′
3
Кристиан Москера
33
Риккардо Калафьори
64′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
38′
22
Итан Нванери
7
Букайо Сака
53′
19
Леандро Троссар
20
Нони Мадуэке
64′
56
Макс Доуман
Лидс
1
Лукас Перри
3
Габриэль Гудмундссон
80′
18
Антон Штах
44
Илиа Груев
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
2
Джейден Богл
9′
83′
25
Сэм Байрам
22
Ао Танака
58′
8
Шон Лонгстафф
10
Йоэл Пиру
58′
14
Лукас Нмеча
7
Дэниэл Джеймс
66′
11
Брэнден Ааронсон
29
Вильфред Ньонто
66′
19
Ноа Окафор
Статистика
Арсенал
Лидс
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
5
1
Угловые
2
2
Фолы
8
11
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти