Нгумоа почти повторил рекорд Руни, забив гол в АПЛ в 16 лет

16-летний игрок юношеской сборной Англии вышел на поле на шестой добавленной минуте второго тайма, заменив Коди Гакпо, и спустя четыре минуты забил победный гол, принеся своей команде три очка.
Для Нгумоа это был дебютный матч в АПЛ и второй официальный матч за «Ливерпуль» после выхода в стартовом составе в январском матче Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли» (4:0). Он отличился в возрасте 16 лет и 361 дня.
По информации Opta, Нгумоа почти повторил рекорд экс-капитана сборной Англии Уэйна Руни, который в октябре 2002 года в составе «Эвертона» забил победный мяч в ворота «Арсенала» (2:1), прервав 30-матчевую беспроигрышную серию «канониров». На тот момент он был всего на один день моложе Нгумоа. Руни и Нгумоа — единственные футболисты в истории АПЛ, забивавшие в 16 лет.
Кроме того, Нгумоа стал самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля», побив рекорд валлийского нападающего Бена Вудберна, который в ноябре 2016 года в возрасте 17 лет и 45 дней поразил ворота «Лидса» (2:0) в Кубке Английской лиги.
Нгумоа является воспитанником «Челси», который он покинул летом 2024 года. В прошлом сезоне юный талант провел девять матчей за дубль «Ливерпуля» и отметился двумя забитыми мячами.
После двух туров «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе шесть очков. В воскресенье, 31 августа, мерсисайдцы дома сыграют с «Арсеналом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.
