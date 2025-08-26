Ричмонд
Нгумоа почти повторил рекорд Руни, забив гол в АПЛ в 16 лет

Полузащитник «Ливерпуля» Рио Нгумоа стал вторым самым молодым автором победного гола в истории АПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

16-летний игрок юношеской сборной Англии вышел на поле на шестой добавленной минуте второго тайма, заменив Коди Гакпо, и спустя четыре минуты забил победный гол, принеся своей команде три очка.

Для Нгумоа это был дебютный матч в АПЛ и второй официальный матч за «Ливерпуль» после выхода в стартовом составе в январском матче Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли» (4:0). Он отличился в возрасте 16 лет и 361 дня.

По информации Opta, Нгумоа почти повторил рекорд экс-капитана сборной Англии Уэйна Руни, который в октябре 2002 года в составе «Эвертона» забил победный мяч в ворота «Арсенала» (2:1), прервав 30-матчевую беспроигрышную серию «канониров». На тот момент он был всего на один день моложе Нгумоа. Руни и Нгумоа — единственные футболисты в истории АПЛ, забивавшие в 16 лет.

Кроме того, Нгумоа стал самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля», побив рекорд валлийского нападающего Бена Вудберна, который в ноябре 2016 года в возрасте 17 лет и 45 дней поразил ворота «Лидса» (2:0) в Кубке Английской лиги.

Нгумоа является воспитанником «Челси», который он покинул летом 2024 года. В прошлом сезоне юный талант провел девять матчей за дубль «Ливерпуля» и отметился двумя забитыми мячами.

После двух туров «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе шесть очков. В воскресенье, 31 августа, мерсисайдцы дома сыграют с «Арсеналом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

Ньюкасл Юнайтед
2:3
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2
25.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Арне Слот
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Бруну Гимарайнс
(Валентино Ливраменто)
57′
Уильям Осула
88′
Ливерпуль
Райан Гравенберх
(Коди Гакпо)
35′
Юго Экитике
(Коди Гакпо)
46′
Рио Нгумоха
(Мохамед Салах)
90+10′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
48′
10
Энтони Гордон
45+3′
20
Энтони Эланга
33
Дэн Берн
44′
2
Киран Триппьер
76′
3
Льюис Холл
7
Жоэлинтон
76′
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
66′
67
Льюис Майли
11
Харви Барнс
76′
18
Уильям Осула
5
Фабиан Шер
81′
12
Малик Тшау
Ливерпуль
1
Алиссон
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
5
Ибраима Конате
25′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8′
11
Мохамед Салах
90′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
90′
19
Харви Эллиотт
0′
7
Флориан Вирц
80′
12
Конор Брэдли
87′
22
Юго Экитике
80′
14
Федерико Кьеза
17
Кертис Джонс
90′
73
Рио Нгумоха
0′
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
4
Угловые
7
1
Фолы
17
15
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти