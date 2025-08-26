Нгумоа почти повторил рекорд Руни, забив гол в АПЛ в 16 лет

По информации Opta, Нгумоа почти повторил рекорд экс-капитана сборной Англии Уэйна Руни, который в октябре 2002 года в составе «Эвертона» забил победный мяч в ворота «Арсенала» (2:1), прервав 30-матчевую беспроигрышную серию «канониров». На тот момент он был всего на один день моложе Нгумоа. Руни и Нгумоа — единственные футболисты в истории АПЛ, забивавшие в 16 лет.