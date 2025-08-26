Ричмонд
Флик: Важно, чтобы тер Штеген и «Барселона» стремились к диалогу

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик высказался о вратарской ситуации в клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ханс-Дитер Флик высказался о разногласиях Марка-Андре тер Штегена с «Барселоной».

«В лице Жоана Гарсии мы получили очень молодого, талантливого вратаря, который играет на высоком уровне. Вместе мы решили, что он станет будущим “Барселоны”. Так что нам было очевидно, какого подхода мы будем придерживаться», — приводит слова главного тренера «Барселоны» портал Goal.

«Всегда ли все было так хорошо в плане общения с тер Штегеном? Думаю, многое можно улучшить. В том числе с моей стороны. Для меня важно, чтобы Марк и клуб сблизились и искренне стремились к диалогу. Сейчас важно, чтобы Марк вернулся. Он лучший вратарь! Мы окажем ему всю необходимую поддержку, чтобы он смог вернуться на свой уровень», — добавил Флик.

Марка-Андре тер Штеген восстановился от тяжелой травмы колена, полученной осенью 2024 года. Однако летом голкипера стали беспокоить боли в спине. По оценкам специалистов немецкий вратарь сможет выйти на поле не ранее чем через четыре-пять месяцев.

Конфликт голкипера с клубом начался еще весной, когда Тер Штеген якобы пытался давить на главного тренера с целью убрать из основного состава поляка Войцеха Щенсного, занявшего к тому моменту место в воротах. Летом сине-гранатовые приобрели из «Эспаньола» талантливого молодого голкипера Жоана Гарсию. В начале августа Тер Штеген отказывался подписать заключение о своей травме для Ла Лиги, что мешало клубу заявить новичка-голкипера. Однако впоследствии немец заявил о примирении с «Барселоной».

Жоан Гарсия в итоге был заявлен каталонцами на сезон. Именно молодой голкипер выходил на поле в двух стартовых матчах Ла Лиги против «Мальорки» и «Леванте». Сразу 5 команд набрали 6 очков из 6 возможных по итогам двух туров Примеры. Помимо «Барселоны», с двух побед начали сезон мадридский «Реал», «Вильярреал», «Хетафе» и «Атлетик» (Бильбао). В воскресенье, 31 августа, подопечные Флика сыграют выездной матч с «Райо Вальекано».

Леванте
2:3
Первый тайм: 2:0
Барселона
Футбол, Испания, 2-й тур
23.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Ciudad de Valencia
Главные тренеры
Хулиан Калеро
Ханс-Дитер Флик
Голы
Леванте
Иван Ромеро
(Джереми Толян)
15′
Хосе Луис Моралес
45+7′
Барселона
Педри
(Ламин Ямаль)
49′
Ферран Торрес
(Рафинья)
52′
Унаи Эльхесабаль
90+1′
Составы команд
Леванте
1
Пабло Куньят
5
Унаи Эльхесабаль
4
Адриан де ла Фуэнте
14
Хорхе Кабелло
10
Андрес Пабло Мартинес
45+3′
20
Ориоль Рей
22
Джереми Толян
86′
17
Виктор Гарсия
23
Мануэль Санчес
75′
6
Диего Пампин
89′
7
Рохер Бруге
75′
18
Икер Лосада
11
Хосе Луис Моралес
46′
59′
24
Карлос Альварес
9
Иван Ромеро
75′
19
Карлос Эспи
Барселона
13
Хоан Гарсия
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
8
Педри
24
Эрик Гарсия
85′
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
44′
76′
15
Андреас Кристенсен
14
Маркус Рэшфорд
46′
6
Гави
4
Рональд Араухо
76′
9
Роберт Левандовски
17
Марк Касадо
46′
20
Дани Ольмо
Статистика
Леванте
Барселона
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
8
26
Удары в створ
5
10
Угловые
0
11
Фолы
10
8
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти