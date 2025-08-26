Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.50
П2
2.15
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
8.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Аморим признал, что «МЮ» не готов к еврокубкам в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда на данном этапе не готова к участию в еврокубковых турнирах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Думаю, мы не готовы к еврокубкам. Чтобы показывать сильные результаты в Лиге чемпионов и играть в английской Премьер-лиге, нам нужно время и нужно развиваться как команде. В прошлом сезоне я говорил, что нужно время на подготовку к каждому матчу. Они очень напряжённые, и нам необходимо заложить основу, а затем играть. А уже в будущем понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», — приводит слова Аморима The Guardian.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, тем самым утратив возможность участия в еврокубках в нынешнем сезоне.

В двух стартовых встречах Английской Премьер-лиги подопечные Рубена Аморима набрали 1 очко — поражение от «Арсенала» и ничья с «Фулхэмом». На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В третьем туре «МЮ» играет дома с «Бернли», по итогам прошлого сезона поднявшимся из Чемпионшипа в АПЛ.