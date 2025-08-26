Аморим признал, что «МЮ» не готов к еврокубкам в этом сезоне

«Думаю, мы не готовы к еврокубкам. Чтобы показывать сильные результаты в Лиге чемпионов и играть в английской Премьер-лиге, нам нужно время и нужно развиваться как команде. В прошлом сезоне я говорил, что нужно время на подготовку к каждому матчу. Они очень напряжённые, и нам необходимо заложить основу, а затем играть. А уже в будущем понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», — приводит слова Аморима The Guardian.
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, тем самым утратив возможность участия в еврокубках в нынешнем сезоне.
В двух стартовых встречах Английской Премьер-лиги подопечные Рубена Аморима набрали 1 очко — поражение от «Арсенала» и ничья с «Фулхэмом». На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В третьем туре «МЮ» играет дома с «Бернли», по итогам прошлого сезона поднявшимся из Чемпионшипа в АПЛ.