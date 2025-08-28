Дубль Месси за 11 минут вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг

У хозяев дубль оформил Лионель Месси (77', 88'), сначала забивший с пенальти, а затем — с игры.
Еще один гол с передачи Луиса Суареса забил венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (90+1'). У гостей единственный мяч забил Марко Пашалич (45+1'). На 75-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве после удаления защитника Давида Брекало.
Месси впервые отличился в Кубке лиг в этом сезоне. Всего 38-летний аргентинец провел за «Интер Майами» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
В финале «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс», который в полуфинале победил «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на понедельник, 1 сентября. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Для обоих клубов это второй финал Кубка лиг — в 2021 году «Сиэтл Саундерс» в финале проиграл мексиканскому «Леону» (2:3), а двумя годами позже «Интер Майами» победил «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9).