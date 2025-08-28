Дубль Месси за 11 минут вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг

Месси впервые отличился в Кубке лиг в этом сезоне. Всего 38-летний аргентинец провел за «Интер Майами» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.