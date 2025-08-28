«Челси» продал Нкунку в «Милан» за 35 млн евро

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.10
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.09
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.09
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.16
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.81
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.29
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.50
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.21
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.12
П2
7.25
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.15
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.47
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.18
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.20
П2
27.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.02
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.29
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.78
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.00

«Челси» продал Нкунку в «Милан» за 35 млн евро

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клубы достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока сборной Франции и сегодня приступят к подготовке документов для оформления сделки. Сумма трансфера составит 35 млн евро, однако с учетом бонусов он может вырасти до 42 млн. Накануне Нкунку согласовал с «Миланом» пятилетний контракт.

Таким образом, Нкунку станет 13-м игроком, которого «Челси» продал в летнее трансферное окно. Общая сумма поступлений от трансферов на выход превысит 300 млн евро, что позволит лондонскому клубу существенно разгрузить зарплатную ведомость и частично компенсировать крупные затраты последних сезонов на покупку игроков.

Ранее сообщалось, что интерес к Нкунку в это трансферное окно также проявляли «Бавария», «Лейпциг» и «Астон Вилла».

Нкунку перешел в «Челси» летом 2023 года из «Лейпцига» за 60 млн евро. Спустя месяц после перехода француз получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона-2023/24. Всего Нкунку провел за лондонский клуб 62 матча, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.