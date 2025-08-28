«Челси» продал Нкунку в «Милан» за 35 млн евро

Клубы достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока сборной Франции и сегодня приступят к подготовке документов для оформления сделки. Сумма трансфера составит 35 млн евро, однако с учетом бонусов он может вырасти до 42 млн. Накануне Нкунку согласовал с «Миланом» пятилетний контракт.
Таким образом, Нкунку станет 13-м игроком, которого «Челси» продал в летнее трансферное окно. Общая сумма поступлений от трансферов на выход превысит 300 млн евро, что позволит лондонскому клубу существенно разгрузить зарплатную ведомость и частично компенсировать крупные затраты последних сезонов на покупку игроков.
Ранее сообщалось, что интерес к Нкунку в это трансферное окно также проявляли «Бавария», «Лейпциг» и «Астон Вилла».
Нкунку перешел в «Челси» летом 2023 года из «Лейпцига» за 60 млн евро. Спустя месяц после перехода француз получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона-2023/24. Всего Нкунку провел за лондонский клуб 62 матча, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.