«Челси» продал Нкунку в «Милан» за 35 млн евро

Нкунку перешел в «Челси» летом 2023 года из «Лейпцига» за 60 млн евро. Спустя месяц после перехода француз получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона-2023/24. Всего Нкунку провел за лондонский клуб 62 матча, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.