Неймар пропустит матчи «Сантоса» на искусственном поле из-за боязни травм

Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.