Неймар пропустит матчи «Сантоса» на искусственном поле из-за боязни травм

По информации источника, Неймар опасается травм и испытывает боли в суставах при любом падении на искусственном газоне. Из-за этого 33-летний футболист не сможет помочь команде в матчах с таким покрытием.
Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
В текущем сезоне «Сантос» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 22 очками. Лидером является «Фламенго» с 47 баллами.
Ранее бразильский миллиардер из Порту-Алегри завещал Неймару $1 млрд. Документ был оформлен в июне 2023 года в 9-й нотариальной конторе Порту-Алегри в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса. Согласно завещанию, все активы бизнесмена, в которые входят недвижимость, инвестиции и акции компаний, в случае его смерти перейдут Неймару. Общая стоимость активов оценивается в 6,1 млрд бразильских реалов (1 млрд долларов).
Также бизнесмен, чье имя не уточняется, заявил, что пошел на такой шаг из-за проблем со здоровьем.
Представители Неймара заявили, что пока не получали официального уведомления о завещании.
Состояние Неймара на сегодняшний день оценивается в $350 млн.