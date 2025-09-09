Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.61
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.69
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.66
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Неймар пропустит матчи «Сантоса» на искусственном поле из-за боязни травм

Нападающий «Сантоса» Неймар не примет участия в матчах команды, которые пройдут на искусственном газоне, сообщает Jornal A Tribuna.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Неймар опасается травм и испытывает боли в суставах при любом падении на искусственном газоне. Из-за этого 33-летний футболист не сможет помочь команде в матчах с таким покрытием.

Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне «Сантос» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 22 очками. Лидером является «Фламенго» с 47 баллами.

Ранее бразильский миллиардер из Порту-Алегри завещал Неймару $1 млрд. Документ был оформлен в июне 2023 года в 9-й нотариальной конторе Порту-Алегри в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса. Согласно завещанию, все активы бизнесмена, в которые входят недвижимость, инвестиции и акции компаний, в случае его смерти перейдут Неймару. Общая стоимость активов оценивается в 6,1 млрд бразильских реалов (1 млрд долларов).

Также бизнесмен, чье имя не уточняется, заявил, что пошел на такой шаг из-за проблем со здоровьем.

Представители Неймара заявили, что пока не получали официального уведомления о завещании.

Состояние Неймара на сегодняшний день оценивается в $350 млн.