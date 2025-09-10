«Барселона» может вернуться на «Камп Ноу» 21 сентября

Вице-президент по институциональному развитию «Барселоны» Елена Форт сообщила, что есть вероятность того, что команда примет «Хетафе» на реконструированном стадионе «Камп Ноу».
«Мы надеемся, что на следующей неделе эта бюрократическая проблема будет решена, работа на первом этапе закончена. Мы надеемся получить разрешение, но я не могу с уверенностью сказать, что матч с “Хетафе” мы проведем на “Камп Ноу”. Мы постараемся приехать как можно скорее, и когда у нас будет уверенность, мы будем двигаться шаг за шагом. Мы также работаем над тем, чтобы начать Лигу чемпионов на “Камп Ноу” 1 октября», — цитирует Форт «Радио Каталонии».
Матч шестого тура ла лиги «Барселона» — «Хетафе» назначен на 21 сентября. Игру четвертого тура против «Валенсии» «Барселона» проведет на стадионе «Эстади Йохан Кройфф», который вмещает 6000 зрителей.
Ранее стало известно о том, что УЕФА разрешил «Барселоне» заменить стадион прямо во время первого этапа Лиги чемпионов. Так нельзя по регламенту, но ситуацию «Барсы» признали форс-мажором. Если «Камп Ноу» вдруг не откроют к игре против «ПСЖ» (1 октября), то ее разрешат провести на Олимпийском стадионе, а потом переехать.