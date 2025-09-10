Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.11
X
4.44
П2
1.45
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.97
X
4.35
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.60
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
7.30
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

«Барселона» может вернуться на «Камп Ноу» 21 сентября

«Барселона» в последний раз играл на «Камп Ноу» в мае 2023 года. С тех пор каталонцы проводят домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вице-президент по институциональному развитию «Барселоны» Елена Форт сообщила, что есть вероятность того, что команда примет «Хетафе» на реконструированном стадионе «Камп Ноу».

«Мы надеемся, что на следующей неделе эта бюрократическая проблема будет решена, работа на первом этапе закончена. Мы надеемся получить разрешение, но я не могу с уверенностью сказать, что матч с “Хетафе” мы проведем на “Камп Ноу”. Мы постараемся приехать как можно скорее, и когда у нас будет уверенность, мы будем двигаться шаг за шагом. Мы также работаем над тем, чтобы начать Лигу чемпионов на “Камп Ноу” 1 октября», — цитирует Форт «Радио Каталонии».

Матч шестого тура ла лиги «Барселона» — «Хетафе» назначен на 21 сентября. Игру четвертого тура против «Валенсии» «Барселона» проведет на стадионе «Эстади Йохан Кройфф», который вмещает 6000 зрителей.

Ранее стало известно о том, что УЕФА разрешил «Барселоне» заменить стадион прямо во время первого этапа Лиги чемпионов. Так нельзя по регламенту, но ситуацию «Барсы» признали форс-мажором. Если «Камп Ноу» вдруг не откроют к игре против «ПСЖ» (1 октября), то ее разрешат провести на Олимпийском стадионе, а потом переехать.