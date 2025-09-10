«Барселона» может вернуться на «Камп Ноу» 21 сентября

«Мы надеемся, что на следующей неделе эта бюрократическая проблема будет решена, работа на первом этапе закончена. Мы надеемся получить разрешение, но я не могу с уверенностью сказать, что матч с “Хетафе” мы проведем на “Камп Ноу”. Мы постараемся приехать как можно скорее, и когда у нас будет уверенность, мы будем двигаться шаг за шагом. Мы также работаем над тем, чтобы начать Лигу чемпионов на “Камп Ноу” 1 октября», — цитирует Форт «Радио Каталонии».