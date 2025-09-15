«Ман Юнайтед» хочет заменить Аморима бывшим тренером «Спартака»

По информации источника, руководство «Астон Виллы» недовольно работой Эмери на фоне неудачного старта сезона, что может создать благоприятные условия для перехода испанца в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что Аморим пока не находится под угрозой увольнения, однако в случае отсутствия положительной динамики в результатах руководство «красных дьяволов» может обратиться к кандидатуре Эмери.
Летом 2012 года Эмери возглавил московский «Спартак», но из-за неудовлетворительных результатов уже в ноябре был уволен. После этого 53-летний испанец работал «Севилье», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале» и «Вильярреале».
В октябре 2022 года Эмери возглавил «Астон Виллу», с которой трижды финишировал в семерке лучших команд АПЛ. В прошлом сезоне бирмингемский клуб впервые с 1983 году сыграл в Лиге чемпионов, где дошел до ¼ финала, уступив будущему победителю турнира «Пари Сен-Жермен» (3:2, 1:3).
После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» — 19-е. В субботу, 20 сентября, манкунианцы дома сыграют против «Челси». На следующий день бирмингемцы на выезде встретятся с «Сандерлендом».