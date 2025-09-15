Коллекционная карточка Месси была продана за рекордную сумму

Лионель Месси провел за «Барселону» 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативных передач. В составе каталонского клуба аргентинец 10 раз стал чемпионом Испании, восемь раз завоевал Суперкубок и семь раз Кубок Испании, четыре раза одержал победу в Лиге чемпионов, трижды выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.