Коллекционная карточка Месси была продана за рекордную сумму

Карточка нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси была продана за $1,5 млн, сообщается на странице онлайн-аукциона Fanatics Collect в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Kyle Rivas/Getty Images

Карточка с Месси была из набора журнала Panini 2004−2005. Напомним, сезон-2004/05 стал для Месси дебютным в «Барселоне». По информации источника, эта сумма стала рекордной для карточек с изображением футболистов. Карточка имеет сертификат Diamond от Mike Baker Authenticated, который считается показателем исключительно элитного состояния.

Как сообщает ESPN, в 2022 году карточка легендарного бразильского нападающего Пеле Alifabolaget 1958 года была продана за $1,33 млн.

Лионель Месси провел за «Барселону» 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативных передач. В составе каталонского клуба аргентинец 10 раз стал чемпионом Испании, восемь раз завоевал Суперкубок и семь раз Кубок Испании, четыре раза одержал победу в Лиге чемпионов, трижды выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2021 году Месси перешел в «ПСЖ», спустя два года нападающий стал игроком клуба МЛС «Интер Майами». В составе клуба из штата Флорида Месси провел 74 матча во всех турнирах, в которых отличился 61 раз и отдал 29 результативных передач.

В текущем сезоне «Интер Майами» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 баллами.