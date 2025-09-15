46-летний экс-игрок «Барселоны» опроверг слухи о своей смерти

«Некоторые слухи не должны существовать. Я здесь со своей семьей, все хорошо. Нужно проявить уважение. У меня есть семья, дети. Если говорить откровенно, со мной все хорошо, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и сообщения о беспокойстве. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль в соцсетях.