Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.25
П2
1.87
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.09
П2
6.90
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.06
П2
2.75
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.10
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.24
П2
3.54

46-летний экс-игрок «Барселоны» опроверг слухи о своей смерти

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль отреагировал на слухи о своей смерти.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сегодня, 15 сентября, в соцсетях стали распространяться слухи о том, что 46-летний Абидаль скончался из-за осложнений после второй операции по трансплантации печени.

«Некоторые слухи не должны существовать. Я здесь со своей семьей, все хорошо. Нужно проявить уважение. У меня есть семья, дети. Если говорить откровенно, со мной все хорошо, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и сообщения о беспокойстве. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль в соцсетях.

В 2011 году у Эрика Абидаля был обнаружен рак печени. Ему сделали операцию и он продолжил играть. Однако спортсмену не удалось до конца избавиться от болезни. В 2012 году Абидалю пересадили печень.

19 декабря 2014 года Абидаль объявил о завершении профессиональной карьеры.

За свою карьеру футболист выступал за французские «Лилль», «Лион» и «Монако». С 2007-го по 2014 год Абидаль защищал цвета «Барселоны». За сине-гранатовых он провел 193 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал 10 результативных передач. В составе каталонского клуба Абидаль стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании. Дважды он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Франции Абидаль провел 66 матчей и стал серебряным призером ЧМ-2006.