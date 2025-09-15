46-летний экс-игрок «Барселоны» опроверг слухи о своей смерти

Сегодня, 15 сентября, в соцсетях стали распространяться слухи о том, что 46-летний Абидаль скончался из-за осложнений после второй операции по трансплантации печени.
«Некоторые слухи не должны существовать. Я здесь со своей семьей, все хорошо. Нужно проявить уважение. У меня есть семья, дети. Если говорить откровенно, со мной все хорошо, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и сообщения о беспокойстве. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль в соцсетях.
В 2011 году у Эрика Абидаля был обнаружен рак печени. Ему сделали операцию и он продолжил играть. Однако спортсмену не удалось до конца избавиться от болезни. В 2012 году Абидалю пересадили печень.
19 декабря 2014 года Абидаль объявил о завершении профессиональной карьеры.
За свою карьеру футболист выступал за французские «Лилль», «Лион» и «Монако». С 2007-го по 2014 год Абидаль защищал цвета «Барселоны». За сине-гранатовых он провел 193 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал 10 результативных передач. В составе каталонского клуба Абидаль стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании. Дважды он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Франции Абидаль провел 66 матчей и стал серебряным призером ЧМ-2006.