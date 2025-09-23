Ричмонд
Месси отреагировал на «Золотой мяч» Дембеле

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил Усмана Дембеле с получением награды «Золотой мяч».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, вчера, 22 сентября, в театре Шатле в Париже состоялась церемония вручения премии. Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

Восьмикратный обладатель награды «Золотой мяч» Лионель Месси поздравил форварда «ПСЖ».

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!», — написал Месси в комментариях под постом Дембеле в соцсетях.

В своей речи Дембеле упомянул Месси.

«Я хочу поблагодарить “Барселону” — клуб моей мечты. Я играл с Лионелем Месси и хочу поблагодарить его тоже. Я многому у него научился», — сказал Дембеле.

Усман Дембеле выступал за «Барселону» с 2017-го по 2023 год. Лионель Месси покинул каталонский клуб в 2021 году.

Как отмечает Stats Foot, впервые за последние 30 лет обладателем «Золотого мяча» стал футболист, первый раз в карьере попавший в число номинантов. В 1995 году это удалось экс-нападающему сборной Либерии Джорджу Веа.

В прошлом сезоне Дембеле выиграл Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ», также он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции и был признан лучшим игроком сезона. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Всего в минувшем сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач.