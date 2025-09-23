Ричмонд
Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому

21-летний нападающий Билли Вигар, который сейчас выступает за «Чичестер Сити» из седьмого дивизиона, во время матча получил серьезную черепно-мозговую травму.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Арсенал»

Билли Вигар был введен в искусственную кому, после того как 20 сентября во время матча против «Вингейт и Финчли» врезался в бетонную стену, получив серьезную травму головного мозга. Об этом в соцсетях сообщил «Чичестер Сити», нынешний клуб форварда.

«Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь. Пока рано говорить о прогнозах, и даже если все сложится хорошо, восстановление будет долгим», — говорится в сообщении клуба.

Вигар является выпускником академии «Арсенала», также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».