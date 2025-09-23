Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому

«Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь. Пока рано говорить о прогнозах, и даже если все сложится хорошо, восстановление будет долгим», — говорится в сообщении клуба.