Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому

Билли Вигар был введен в искусственную кому, после того как 20 сентября во время матча против «Вингейт и Финчли» врезался в бетонную стену, получив серьезную травму головного мозга. Об этом в соцсетях сообщил «Чичестер Сити», нынешний клуб форварда.
«Билли получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, где ему оказывают наилучшую медицинскую помощь. Пока рано говорить о прогнозах, и даже если все сложится хорошо, восстановление будет долгим», — говорится в сообщении клуба.
Вигар является выпускником академии «Арсенала», также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».