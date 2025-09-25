Дубль Месси помог «Интер Майами» одержать разгромную победу в МЛС

Благодаря этим двум голам Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС. В текущем сезоне на его счету 24 забитых мяча. Второе место по этому показателю занимает Денис Буанга из «Лос-Анджелес Гэлакси». Он забил 22 гола. На третьей строчке располагается Сэм Сарридж из «Нэшвилла» (21).