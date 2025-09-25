Ричмонд
Дубль Месси помог «Интер Майами» одержать разгромную победу в МЛС

«Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей дубль оформил нападающий Лионель Месси (74-я минута, 86). Также по голу забили Бальтасар Родригес (43) и Луис Суарес (83, пенальти). Месси отметился результативной передачей, а его партнер по команде Серхио Бускетс сделал два ассиста.

Благодаря этим двум голам Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС. В текущем сезоне на его счету 24 забитых мяча. Второе место по этому показателю занимает Денис Буанга из «Лос-Анджелес Гэлакси». Он забил 22 гола. На третьей строчке располагается Сэм Сарридж из «Нэшвилла» (21).

«Интер Майами» одержал победу в третьем матче кряду и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 55 очков за 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» прервал победную серию из трех матчей и с 53 баллами идет на пятом месте. Команда провела 31 встречу.

В следующем матче «Интер Майами» на выезде сыграет с «Торонто». «Нью-Йорк Сити» в гостях встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».