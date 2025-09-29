Экс-президент «Барселоны» обвинен в мошенничестве с трансферами

Суд Барселоны выдал повестку бывшему президенту сине-гранатовых Жозепу Бартомеу в качестве подозреваемого. Лапорта обвиняет Бартомеу в завышении комиссионных выплат за трансферы, присвоении средств и мошенничестве с бухгалтерской отчетностью. Лапорта приписывает Бартомеу ущерб клубу в размере 30 миллионов евро. Сумма основана на отчете криминалистической экспертизы, которую подготовило детективное агентство Kroll.
Действующий совет директоров во главе с Лапортой заявил, что «были выявлены комиссионные в размере 33%» и что «существуют компании, созданные исключительно для выставления счетов “Барселоне”.
В числе незаконных операций, совершенных в период работы Бартомеу, указывается трансфер бразильского нападающего Малкома из «Бордо» летом 2018 года, который спустя год был продан в петербургский «Зенит». Утверждается, что при трансфере была выплачена комиссия в 10 миллионов евро по контракту, «подписанному спустя долгое время после завершения сделки».
Также Лапорта указал на незаконную выплату 15 миллионов евро «Атлетико» по переходу Антуана Гризманна. По словам президента, деньги были перечислены, чтобы мадридский клуб не передал в суд доказательства того, что переговоры по французскому нападающему велись при действующем контракте игрока с «Атлетико».
Бартомеу и его экс-заместитель Оскар Грау дадут показания в качестве подозреваемых 24 октября. Адвокат, причастный к переходу Гризманна в «Барселону», даст показания 4 декабря.
Бартомеу 62 года, он руководил «Барселоной» с января 2014 года по октябрь 2020 года. За время его правления каталонцы четырежды стали чемпионами Ла Лиги, завоевали четыре Кубка Испании, два Суперкубка Испании, выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.