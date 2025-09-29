Ричмонд
Сафонов — об игре в ПСЖ: Расстроиться — самое простое

Российский голкипер ответил на вопросы о ситуации в ПСЖ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

Российский голкипер Матвей Сафонов прокомментировал ситуацию с отсутствием игровой практики в ПСЖ. Подписчики задали ему вопросы на его странице в соцсетях.

"На самом деле, это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. И приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться — самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранять мотивацию и силы на дальнейшую борьбу.

«Далеких планов я не строю. На данном этапе самый актуальный вопрос для меня — это игровое время. Так что все мои силы направлены за то, чтобы его заработать», — ответил Сафонов в соцсетях.

26-летний футболист в дебютном прошлом сезоне за команду из Парижа сыграл в 17 матчах и пропустил 13 мячей. В составе ПСЖ Матвей стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.

Голкипер не выходил на поле с 24 мая, когда парижане в финале Кубка Франции разгромили «Реймс» (3:0). Летом клуб расстался с Джанлуиджи Доннаруммой, подписав ему на замену запасного вратаря сборной Франции Люка Шевалье. В текущем сезоне новый конкурент Сафонова сыграл во всех матчах ПСЖ. Матвей входит в топ-20 самых дорогих вратарей мира.