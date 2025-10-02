Российский полузащитник попал в рейтинг с Холандом и Месси

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.57
П2
4.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.71
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.21
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.90
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.75
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.72
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.21
П2
6.92
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.77
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.09
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.81
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.97
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Российский полузащитник попал в рейтинг с Холандом и Месси

Никита Иосифов, выступающий в Словении за клуб «Целе», попал в рейтинг лучших игроков сезона по голам и ассистам с игры в среднем за матч.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Иосифов занял пятое место в десятке лучших игроков мира по этому показателю с результатом 1,2 — то есть, 1,2 голевых действий в среднем за 90 минут. Статистика представлена Международным центром спортивных исследований CIES.

Лидирует в рейтинге Макси Гомес из уругвайского «Насьональ» с результатом 1,48, на втором месте Эрлинг Холанд (1,47), на третьем — Лионель Месси (1,34).

В нынешнем сезоне 24-летний Никита Иосифов провел за «Целе» 18 неполных матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро. Иосифов с 2024 года играет за «Целе». Ранее выступал за московский «Локомотив», испанские «Вильярреал», «Мирандес», «Кастельон».

После 10 матчей чемпионата Словении «Целе» набрал 28 очков и с большим отрывом лидирует в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет 11 баллов. Главным тренером команды является известный в прошлом футболист Альберт Риера, выступавший за «Ливерпуль», «Мальорку», «Бордо», «Удинезе», «Галатасарай» и «Олимпиакос». Риера с 2009 года женат на россиянке и знает русский язык, что вероятно, дополнительно помогает Никите в новой команде.

В четверг, 2 октября, команда Никиты Иосифова проведет свой первый поединок в Лиге конференций сезона-2025/26 — дома против греческого АЕКа. Также Целе«сыграет с польской “Легией”, ирландскими “Шэмрок Роверс” и “Шелбурном”, хорватской “Риекой” и чешской “Сигмой”.