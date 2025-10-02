Российский полузащитник попал в рейтинг с Холандом и Месси

Иосифов занял пятое место в десятке лучших игроков мира по этому показателю с результатом 1,2 — то есть, 1,2 голевых действий в среднем за 90 минут. Статистика представлена Международным центром спортивных исследований CIES.
Лидирует в рейтинге Макси Гомес из уругвайского «Насьональ» с результатом 1,48, на втором месте Эрлинг Холанд (1,47), на третьем — Лионель Месси (1,34).
В нынешнем сезоне 24-летний Никита Иосифов провел за «Целе» 18 неполных матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро. Иосифов с 2024 года играет за «Целе». Ранее выступал за московский «Локомотив», испанские «Вильярреал», «Мирандес», «Кастельон».
После 10 матчей чемпионата Словении «Целе» набрал 28 очков и с большим отрывом лидирует в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет 11 баллов. Главным тренером команды является известный в прошлом футболист Альберт Риера, выступавший за «Ливерпуль», «Мальорку», «Бордо», «Удинезе», «Галатасарай» и «Олимпиакос». Риера с 2009 года женат на россиянке и знает русский язык, что вероятно, дополнительно помогает Никите в новой команде.
В четверг, 2 октября, команда Никиты Иосифова проведет свой первый поединок в Лиге конференций сезона-2025/26 — дома против греческого АЕКа. Также Целе«сыграет с польской “Легией”, ирландскими “Шэмрок Роверс” и “Шелбурном”, хорватской “Риекой” и чешской “Сигмой”.