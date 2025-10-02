Российский полузащитник попал в рейтинг с Холандом и Месси

После 10 матчей чемпионата Словении «Целе» набрал 28 очков и с большим отрывом лидирует в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет 11 баллов. Главным тренером команды является известный в прошлом футболист Альберт Риера, выступавший за «Ливерпуль», «Мальорку», «Бордо», «Удинезе», «Галатасарай» и «Олимпиакос». Риера с 2009 года женат на россиянке и знает русский язык, что вероятно, дополнительно помогает Никите в новой команде.